Ceny ropy pokračujú v prudkom raste

Tokio 1. februára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali za január najprudší rast takmer za rok a v raste pokračovali aj v prvý februárový deň. Nahor ich tlačí kombinácia obmedzeného zvyšovania ťažby zo strany najväčších producentov v OPEC+ a vysokého dopytu v dôsledku zotavovania ekonomiky. Nervozitu na trhoch zvyšuje aj rastúce napätie medzi Ruskom a západnými štátmi za situáciu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci (kontrakt exspiroval v pondelok 31. januára) vzrástla ku koncu obchodovania o 1,18 USD (1,31 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 91,21 USD (81,76 eura) za barel. Za január zaznamenala cena Brentu rast o 17 %, čo je najvýraznejší rast od februára minulého roka.



Cena Brentu s dodávkou v apríli dosiahla do 7.50 h SEČ 89,43 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 17 centov (0,19 %).



Čo sa týka americkej ľahkej ropy WTI, cena marcového kontraktu dosiahla 88,32 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 17 centov alebo 0,19 %. V pondelok uzatvorila obchodovanie rastom o 1,5 %. Aj v prípade WTI vzrástla cena za január približne o 17 %, najviac od februára minulého roka.



Trhy teraz čakajú na zasadnutie predstaviteľov zoskupenia OPEC+, ktoré združuje členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom. To sa uskutoční v stredu 2. februára. Zároveň však čakajú aj na ďalší vývoj vo východnej Európe. Ako uviedol analytik z Nissan Securities Hirojuki Kikukawa, "všetka pozornosť sa teraz obracia na OPEC+ a na vývoj konfliktu medzi západnými krajinami a Ruskom v súvislosti s Ukrajinou".



(1 EUR = 1,1156 USD)