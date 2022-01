Ceny ropy pokračujú v raste a dostali sa na sedemročné maximá

Singapur 19. januára (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste aj uprostred týždňa a dostali sa na nové sedemročné maximá.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s februárovým kontraktom sa v stredu o 8.02 h SEČ predával po 85,88 USD (75,55 eura). To bolo o 45 centov alebo 0,53 % viac ako v utorok (18. 1.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Marcový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 8.08 h SEČ predával so ziskom 35 centov alebo 0,40 % po 87,86 USD za barel.



Cena americkej WTI sa v noci na stredu vyšplhala až na 86,41 USD za barel a cena Brentu až na 89,04 USD za barel. V oboch prípadoch to bolo najviac od októbra 2014. Neskôr prišli oba druhy ropy o časť svojich ziskov.



Ceny čierneho zlata podporila explózia, ktorá poškodila dôležitý ropovod medzi Irakom a Tureckom. Jej dôvod zatiaľ nie je známy. Tureckí predstavitelia však podľa agentúry Bloomberg počítajú so skorým obnovením prevádzky.



Ďalším faktorom je slabá ponuka na trhu, keď aliancia OPEC+ zvyšuje ťažbu pomalšie, než prisľúbila. Navyše aktuálna koronavírusová vlna má slabší negatívny vplyv na dopyt, než sa pôvodne očakávalo.



(1 EUR = 1,1367 USD)