Ceny ropy pokračujú v raste a sú najvyššie za viac než 1 rok

Singapur 23. februára (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste a dostali sa na najvyššie úrovne za viac než 1 rok. Dôvodom sú nádeje na skoré zotavenie ekonomiky a dopytu.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s aprílovým kontraktom sa v utorok ráno o 7.55 h SEČ predával po 62,49 USD (51,50 eura). To bolo o 79 centov alebo 1,28 % viac ako v pondelok (22. 2.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si v pondelok pripísala 2,44 USD alebo približne 4,1 % a uzavrela na 61,70 USD za barel.



Aprílový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v utorok ráno o 7.52 h SEČ predával s plusom 1,01 USD alebo 1,55 % po 66,25 USD za barel.



Ceny oboch referenčných druhov ropy sa pohybujú na najvyšších úrovniach od začiatku roka 2020. Dôvodom sú predovšetkým nádeje spojené s pokrokom očkovania proti ochoreniu COVID-19, ktoré by malo ukončiť pandémiu, a tým podporiť oživovanie globálnej ekonomiky a dopytu po čiernom zlate.



Navyše, na strane ponuky skupina producentov OPEC+ na čele so Saudskou Arábiou naďalej dodržuje dohodnuté obmedzenia ťažby. Ďalším faktorom je pomalé zotavovanie produkcie v USA, kde ju výrazne obmedzilo netradične chladné počasie.



(1 EUR = 1,2133 USD)