Ceny ropy pokračujú v raste, Brent prekročila 113 USD za barel
Autor TASR
Singapur 23. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok viacero výkyvov, keď investori na jednej strane reagovali na vzájomné hrozby USA a Iránu a na druhej na uvoľnenie miliónov barelov iránskej ropy uviaznutej na tankeroch. Okolo 7.30 h SEČ sa však ceny posunuli výraznejšie nahor, pričom cena Brentu prekročila hranicu 113 USD za barel (159 litrov). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.27 h SEČ 113,34 USD (98,09 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,15 USD (1,02 %). Pritom piatková (20. 3.) uzávierka predstavovala najvyššiu úroveň od júla 2022.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s májovým kontraktom, dosiahla 99,99 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,76 centov (1,79 %).
„Náladu na ropnom trhu bude v najbližšom období ovplyvňovať rétorika z jednej aj druhej strany, z dlhodobejšieho hľadiska však o vývoji nálady a cenách ropy rozhodne fakt, v akej situácii budú dodávky energií z Blízkeho východu,“ povedala Vandana Hariová, zakladateľka analytickej spoločnosti Vanda Insights.
Momentálne majú na ceny ropy najvýraznejší vplyv hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa zo soboty (21. 3.), že ak Irán do 48 hodín úplne neotvorí Hormuzský prieliv, USA zaútočia na jeho elektrárne. Irán však reagoval, že ak USA svoje hrozby naplnia, Hormuzský prieliv, cez ktorý zatiaľ niektoré lode prešli, uzatvorí úplne. Navyše, zameria sa aj na infraštruktúru v regióne prepojenú s americkými firmami, a to okrem energetických aj na odsoľovacie zariadenia.
(1 EUR = 1,1555 USD)
