Ceny ropy pokračujú v raste, Brent sa obchoduje nad 40 USD za barel

New York/Londýn 5. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno mierne vzrástli a pokračovali v zotavovaní. Podľa obchodníkov dôvodom sú údajné pokroky v rokovaniach medzi producentskými krajinami.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa v piatok o 8.38 h SELČ predával po 37,60 USD (33,42 eura). To bolo o 19 centov alebo o 0,51 % viac ako vo štvrtok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si vo štvrtok pripísal 12 centov alebo 0,3 % a uzavrel na 37,41 USD za barel.



Augustový kontrakt na severomorskú zmes Brent sa v piatok o 8.37 h SELČ predával s plusom 34 centov alebo 0,85 % po 40,33 USD za barel. Cena Brentu tento týždeň stúpla už o takmer 5 USD alebo 14 %.



Ruská tlačová agentúra Tass priniesla správu, že v sobotu (6. 6.) sa bude konať zasadnutie ministrov ropného priemyslu skupiny producentských krajín OPEC+, na ktorom by mali rokovať o predĺžení obmedzení ťažby. Oficiálne bolo zasadnutie naplánované na 9. a 10. júna, v poslednom čase však rástli pochybnosti, či a kedy sa uskutoční.



Podľa správy Tass vyšiel Irak v ústrety Rusku a Saudskej Arábii. Priznal, že mal problémy pri znižovaní ťažby v súlade s dohodou, čo však sľúbil dobehnúť v júli.



Rusko a Saudská Arábia prehadzujú predĺženie aktuálne platné obmedzenia produkcie ropy o jeden mesiac. Obe krajiny vyzvali ostatné štáty skupiny OPEC+, aby viac obmedzili ťažbu, keďže niektoré, ako Irak, Nigéria či Kazachstan, nedodržovali dohodnuté kvóty.



Ceny čierneho zlata sa po kolapse spôsobenom koronakrízou od konca apríla zotavujú. Cena Brentu od svojho minima z polovice apríla už opäť vzrástla zhruba o 150 %, prudko sa oživila aj cena americkej ropy WTI. Pre koronakrízu padla cena Brentu zo 60 USD za barel v polovici februára až na 16 USD za barel v apríli.



(1 EUR = 1,1250 USD)