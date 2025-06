Ceny ropy pokračujú v raste, Brent sa priblížila k 65 USD za barel

Singapur 3. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok ďalší rast, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 65 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity čiastočne podporilo oslabenie dolára a čiastočne oznámenie Iránu, že Teherán je pripravený odmietnuť americký návrh novej jadrovej dohody. To by znamenalo, že sankcie USA voči Iránu sa nezmiernia. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.40 h SELČ 64,83 USD (56,77 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 20 centov (0,31 %). Cena americkej ľahkej ropy s júlovým kontraktom dosiahla 62,79 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 27 centov (0,43 %).



Na záver pondelkového obchodovania (2. 6.) vzrástli ceny ropy takmer o 3 %. Trhy tak reagovali na rozhodnutie ôsmich štátov ropného zoskupenia OPEC+ zvýšiť od júla produkciu v rovnakom rozsahu ako v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Trhy totiž predpokladali, že kľúčoví členovia OPEC+ sa dohodnú na výraznejšom zvýšení produkcie.



(1 EUR = 1,1419 USD)