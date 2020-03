Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu sa pohybuje pod 38 USD/barel

Tokio 11. marca (TASR) - Ceny ropy pokračovali v stredu v raste, druhý deň po sebe, keď náladu na trhoch zvýšili očakávania, že americkí producenti obmedzia ťažbu. Rast však nebol výrazný, keďže viac sa čakalo od reakcie Washingtonu, čo sa týka podpory ekonomiky.



Viaceré americké firmy ťažiace ropu z bridlíc oznámili zvýšenie rozsahu škrtov vo výdavkoch, čo signalizuje znižovanie produkcie v nasledujúcom období. Reagovali tak na prudký pokles cien ropy v minulých dňoch. Cena ropy ovplyvňuje ťažbu z bridlíc viac než klasickú produkciu, pretože ťažba bridlicovej ropy je finančne náročnejšia.



V porovnaní s pondelkovým (9. 3.) prepadom cien ropy o 25 % na 4-ročné minimá sa v ďalších dňoch situácia zlepšila, keď viaceré vlády potvrdili podporu ekonomikám zápasiacim s dôsledkami šíriaceho sa nového koronavírusu. V súvislosti s balíkom zo strany Washingtonu sú však trhy dosť skeptické. To sa odrazilo na rozsahu rastu cien ropy.



Trhy okrem toho čakajú na ďalší vývoj vzťahov medzi Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Ruskom. Ich nedohoda o ďalšom obmedzení produkcie viedla Rijád k rozhodnutiu prudko zvýšiť aprílové dodávky ropy na svetové trhy.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.49 h SEČ 37,85 USD (33,23 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 63 centov (1,69 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom zaznamenala 34,72 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 36 centov (1,05 %).



(1 EUR = 1,1390 USD)