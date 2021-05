Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu sa posunula k 67 dolárov

Singapur 24. mája (TASR) - Po zvýšení o viac než 2 % na konci minulého týždňa pokračovali ceny ropy v raste aj v pondelok. Cena severomorskej ropy Brent sa posunula bližšie k hranici 67 USD a cena americkej WTI prekonala 64 USD za barel (159 litrov).



Vývoj v minulom týždni do veľkej miery ovplyvňovali informácie o možnom uvoľnení sankcií proti Iránu. Iránsky prezident Hasan Rúhání vyhlásil, že USA sú pripravené zrušiť sankcie proti jeho krajine v bankovom, lodiarskom a ropnom sektore. To by znamenalo viac ropy na svetových trhoch. Za celý týždeň tak ceny ropy klesli približne o 3 %.



V závere týždňa však ceny nahor posunuli informácie o pravdepodobnom skoršom začiatku sezóny hurikánov v USA. Tá vedie k častým odstávkam ťažobných zariadení a ropných rafinérií.



V raste pokračovali ceny ropy aj v pondelok, keď trhy podporili tvrdenia analytikov, že ceny komodity by mal ďalej ťahať nahor rastúci dopyt po rope vyplývajúci z pokračujúcej vakcinácie a otvárania ekonomík. Analytici banky Goldman Sachs nevylučujú, že cena Brentu môže dosiahnuť 80 USD za barel.



Cena ropy Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.36 h SELČ 66,93 USD (54,91 eura) za barel. Oproti uzávierke z konca minulého týždňa to znamená rast o 49 centov (0,74 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 64,03 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 45 centov alebo 0,71 %.