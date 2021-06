Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu sa vrátila nad 75 USD/barel

Londýn 30. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú v stredu v raste, pričom cena Brentu sa vrátila nad 75 USD a cena americkej ropy WTI sa priblížila k 74 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch podporuje zvýšený dopyt, ktorý nastal po obnovení ekonomickej aktivity v reakcii na uvoľnenie protipandemických opatrení.



Ceny podporila aj správa amerického ropného inštitútu (API). Ten informoval, že zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň o 8,15 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Bloomberg očakávali pokles zásob o 3,85 milióna barelov. Ak odhad API v stredu potvrdí americké ministerstvo energetiky, bude to najvýraznejší pokles ropných zásob v USA od januára.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 11.57 h SELČ 75,28 USD (63,32 eura). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 52 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 73,76 USD, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou znamená rast o 78 centov.



(1 EUR = 1,1888 USD)