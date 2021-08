Ceny ropy pokračujú v raste

Singapur 11. augusta (TASR) - Ceny ropy pokračovali v stredu v raste, pričom cena ropy Brent sa posunula nad 71 USD za barel (159 litrov). Napriek opätovne sa zhoršujúcej pandemickej situácii v niektorých oblastiach USA náladu na ropných trhoch podporilo schválenie infraštruktúrneho balíka v Senáte, ako aj zvýšený dopyt po pohonných látkach.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 9.00 h SELČ 71,05 USD (60,61 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 42 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 68,66 USD/barel. Oproti utorkovej uzávierke (10. 8.) to znamená rast o 37 centov.



Rýchle šírenie variantu delta nového koronavírusu v USA zvýšilo počty infikovaných a hospitalizovaných na 6-mesačné maximum. Na druhej strane však americké ministerstvo energetiky v najnovšej mesačnej správe uviedlo, že spotreba benzínu sa v priebehu tohto roka zvýšila, k čomu prispel rast zamestnanosti a mobility.



Ako ministerstvo informovalo, očakáva, že v tomto roku dosiahne spotreba benzínu v USA v priemere 8,8 milióna barelov denne. V minulom roku predstavovala priemerná spotreba 8 miliónov barelov/deň.



Navyše, Americký ropný inštitút (API) informoval, že zásoby ropy v Spojených štátoch klesli minulý týždeň o 816.000 barelov. Ministerstvo energetiky USA by oficiálne údaje malo zverejniť v stredu.



Ceny ropy okrem toho podporilo aj schválenie plánu investícií do infraštruktúry za 1 bilión USD v americkom Senáte. Balík predstavuje rozsiahle investície do výstavby a opráv ciest, letísk či mostov.