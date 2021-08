Ceny ropy pokračujú v raste

New York 25. augusta (TASR) - Ceny ropy opäť vzrástli, pričom cena ropnej zmesi Brent sa posunula bližšie k 72 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity tentoraz podporili informácie z USA o raste dopytu po palivách. Ako ukázali najnovšie údaje z Washingtonu, klesli zásoby ropy aj benzínu.



Americké ministerstvo energetiky v stredu informovalo, že zásoby ropy v USA klesli za minulý týždeň o 3 milióny na 432,6 milióna barelov. Klesli aj zásoby benzínu, a to o 2,2 milióna na 225,92 milióna barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.10 h SELČ 71,84 USD (61,21 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 79 centov (1,11 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI rovnako s októbrovým kontraktom zaznamenala 68 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 46 centov alebo 0,68 %.



(1 EUR = 1,1736 USD)