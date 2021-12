Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu sa priblížila k 79 USD

Naí Dillí 28. decembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali v utorok v raste, pričom cena ropy Brent sa priblížila k 79 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch zvyšujú signály, že nový variant koronavírusu omikron by nemal mať na dopyt po rope dramatický vplyv.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 8.05 h SEČ 78,92 USD (69,77 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 32 centov.



Rast zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 75,90 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 33 centov. Cena WTI tak vzrástla už piaty obchodný deň po sebe.



Podľa analytikov sa obavy súvisiace s vplyvom variantu omikron zmierňujú. Výsledkom je rastúci optimizmus na ropných trhoch okolo vývoja dopytu po rope a jej cien. Na druhej strane, rast cien je stále obmedzený, keďže infekčnejší omikron spôsobil zrušenie tisícov letov po celom svete a Čína zaznamenala v pondelok (27. 12.) svoj najvyšší tohtoročný počet komunitných prípadov nákazy koronavírusom.



Investori teraz čakajú najmä na schôdzku ropných štátov zoskupených v OPEC+. Tá sa uskutoční 4. januára, pričom zástupcovia OPEC+ by na nej mali rozhodnúť o ďalšom postupe vo svojej ťažobnej politike.



(1 EUR = 1,1312 USD)