Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu prekročila 96 USD/barel

Singapur 14. februára (TASR) - Ceny ropy pokračujú v pondelok v raste, pričom cena ropnej zmesi Brent prekonala nakrátko 96 USD a cena americkej WTI dosiahla takmer 95 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity tlačia nahor stále častejšie informácie o tom, že Rusko by mohlo čoskoro napadnúť Ukrajinu. Následné sankcie Európskej únie a USA voči Rusku by potom mohli viesť k narušeniu dodávok ropy zo strany jedného z najväčších producentov na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Spojené štáty v posledných dňoch varovali pred možným skorým útokom Ruska voči Ukrajine. To sa odrazilo na vývoji ropných trhov. "Ak by sa vojská dali do pohybu, (ropa) Brent nebude mať problém vyšplhať sa nad 100 USD za barel," povedal na margo situácie na rusko-ukrajinských hraniciach analytik spoločnosti OANDA Edward Moya.



Napätie na ropných trhoch zvyšuje aj fakt, že zoskupeniu OPEC+, ktoré tvoria Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele práve s Ruskom, sa nedarí zvyšovať ťažbu v takej miere, v akej by malo na základe dohody. Tá hovorí o zvyšovaní produkcie každý mesiac o 400.000 barelov denne. Viaceré štáty ťažia podstatne menej, než by mali, pričom najväčšie výpadky v porovnaní s dohodou mal Irak.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.36 h SEČ 95,33 USD (83,50 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 89 centov. V priebehu obchodovania nakrátko vyskočila až na 96,16 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od októbra 2014.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 94,21 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,11 USD. Počas obchodovania sa dostala až na 94,94 USD/barel, čo je najvyššia úroveň od septembra 2014.



(1 EUR = 1,1417 USD)