Ceny ropy naďalej rastú, Brent prekročil 109 USD/barel

Singapur 18. marca (TASR) - Ceny ropy pokračujú v piatok v raste, pričom cena Brentu prekonala 109 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili informácie z Ruska a Ukrajiny, ktoré naznačili, že v mierových rokovaniach k výraznému pokroku nedošlo. To vyvoláva obavy, že problémy s dodávkami ruskej ropy budú pretrvávať dlhší čas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.26 h SEČ 109,37 USD (98,97 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,73 USD (2,56 %). Počas štvrtkového obchodovania (17. 3.) vyskočila cena Brentu takmer o 9 %, čo bol najvýraznejší percentuálny rast za jeden obchodný deň od polovice roku 2020.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 106,06 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,08 USD alebo 2,99 %. Vo štvrtok pritom vzrástla približne o 8 %.



Napriek výraznému štvrtkovému rastu a jeho pokračovaniu v piatok sa však očakáva, že za celý týždeň zaznamenajú ceny ropy pokles. V obidvoch prípadoch sa čaká týždenný pokles približne o 4 %.



(1 EUR = 1,1051 USD)