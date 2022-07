Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu prekročila 107 USD/barel

Singapur 28. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v raste, pričom cena Brentu prekročila hranicu 107 USD za barel (159 litrov). Prispel k tomu zvýšený rizikový apetít investorov, ako aj pokles ropných zásob v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.41 h SELČ 107,35 USD (105,74 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 73 centov. Na záver stredajšieho obchodovania (27. 7.) zaznamenala rast o 2,22 USD.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 98,38 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,12 USD. V stredu vzrástla cena WTI na záver obchodovania o 2,28 USD.



"Menej agresívna rétorika americkej centrálnej banky po ďalšom zvýšení úrokových sadzieb prispela k oživeniu rizikového apetítu investorov," povedala analytička CMC Markets Tina Tengová. Ako dodala, ceny ropy okrem toho čiastočne podporilo oslabenie kurzu dolára.



Navyše nemalou mierou sa pod zvýšenie cien komodity podpísal pokles ropných zásob v USA v minulom týždni. Ako uviedlo americké ministerstvo energetiky, zásoby ropy klesli o 4,5 milióna barelov, zatiaľ čo ekonómovia počítali s poklesom iba o jeden milión barelov.



(1 EUR = 1,0152 USD)