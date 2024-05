Ceny ropy pokračujú v raste, cena Brentu sa posunula k 84,50 USD

Naí Dillí 29. mája (TASR) - Ceny ropy pokračujú v stredu v raste, pričom cena ropy Brent sa posunula k 84,50 USD a cena WTI prekročila 80 USD za barel (159 litrov). Trhy naďalej počítajú s rastom dopytu po palivách v USA, kde sa začala letná motoristická sezóna a zároveň predpokladajú, že ropní producenti ponechajú na blížiacej sa schôdzke v platnosti dohodnuté ťažobné škrty. Ceny okrem toho tlačia nahor aj pokračujúce útoky Izraela na Pásmo Gazy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.19 h SELČ 84,43 USD (77,59 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 21 centov (0,25 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 80,13 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 30 centov alebo 0,38 %. Utorkové (28. 5.) obchodovanie uzatvorila cena ropy v obidvoch prípadoch rastom o viac než 1 %.



Obchodníci a analytici očakávajú, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, na schôdzke 2. júna ponechajú v platnosti doterajšie dobrovoľné ťažobné škrty v rozsahu 2,2 milióna barelov denne. Odhaduje sa, že tento rozsah redukcie ťažby by mohol platiť až do konca roka.



"Aj nástup letnej motoristickej sezóny v USA býva zvyčajne pozitívnym momentom v oblasti vývoja cien ropy," uviedla Sugandha Sachdeva, zakladateľka firmy pre výskum trhov SS WealthStreet v Naí Dillí. Ceny ropy čiastočne podporili aj nové útoky Izraela na Pásmo Gazy. Táto situácia opäť zvýšila obavy na trhoch, že konflikt by sa mohol rozšíriť do väčšej oblasti Blízkeho východu, ktorý je kľúčovým vývozcom ropy.



Investori okrem toho čakajú na údaje Amerického ropného inštitútu (API) o stave ropných zásob v USA za minulý týždeň. API zvyčajne zverejňuje svoje odhady v utorok, tento týždeň ich však oznámi v stredu, keďže uplynulý pondelok bol v Spojených štátoch sviatok. Analytici očakávajú, že zásoby ropy zaznamenali pokles o 1,9 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0882 USD)