Ceny ropy pokračujú v raste

Singapur 24. apríla (TASR) – Ceny ropy dnes pokračujú v raste. Trh na jednej strane podporili informácie, že niektorí producenti už začali s utlmovaním ťažby a na druhej strane opätovné zvýšenie napätia v iránsko-amerických vzťahoch.



Vývoj na konci týždňa zároveň naznačuje, že cena americkej ropy WTI by mohla mať tento týždeň pozitívny finiš po tom, ako na jeho začiatku zaznamenala historicky prvý prepad do negatívneho pásma.



Do 7:43 SELČ dosiahla cena WTI s júnovým kontraktom 17,25 dolára (16,01 eura) za barel (159 litrov), čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 75 centov alebo 4,55 %. Na záver štvrtkového obchodovania (23. 4.) vzrástla až o 20 %, čo bol jeden z najvyšších nárastov v histórii.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla 22,21 dolára/barel. To predstavuje rast o 88 centov alebo 4,13 %.



Ešte v pondelok cena WTI s májovým kontraktom klesla prvýkrát v histórii pod nulu a obchodovanie uzatvorila na úrovni 37,63 dolárov za barel. Ponuka na trhu totiž vysoko prevyšuje dopyt a hrozí, že zásobníky v USA sa čoskoro naplnia.



Od 1. mája však začne platiť dohoda v rámci zoskupenia OPEC+ (štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a ostatní producenti na čele s Ruskom) o ďalšom obmedzení ťažby až takmer o 10 miliónov barelov denne. Podľa analytikov z banky ANZ však niektorí producenti už s obmedzovaním produkcie začali.



"Kuvajt uviedol, že so znižovaním ťažby už začal, zatiaľ čo dohoda s tým počítala od mája. Podobný krok oznámilo ďalším členom OPEC aj Alžírsko," uviedli analytici.



Navyše, začína klesať aj produkcia v USA. Podľa ministerstva energetiky sa za minulý týždeň mierne znížila na 12,2 milióna barelov denne.



Podporu cenám poskytol aj americký prezident Donald Trump. Ten najskôr uviedol, že "USA zničia všetky iránske ozbrojené plavidlá, ktoré budú obťažovať americké lode". Na to iránske revolučné gardy reagovali, že USA musia počítať s "ráznou odpoveďou".