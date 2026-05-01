Ceny ropy pokračujú v raste, cena WTI sa pohybuje nad 105 USD/barel
Tokio 1. mája (TASR) - Ceny ropy pokračujú v piatok v raste, pričom cena americkej ropy WTI sa posunula vyššie nad 105 USD a cena Brentu s novým júlovým kontraktom sa pohybuje nad 111 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na skutočnosť, že v súvislosti s riešením napätia medzi USA a Iránom nedošlo prakticky k žiadnemu pokroku a koniec vojny na Blízkom východe sa zdá byť v nedohľadne. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 10.32 h SELČ 111,38 USD (95,18 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 98 centov (0,89 %). Júnový kontrakt, ktorý vypršal 30. apríla, zaznamenal na záver štvrtkového obchodovania 126,41 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od marca 2022.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 105,39 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 32 centov (0,30 %). Ceny ropy v obidvoch prípadoch vzrástli aj za celý predchádzajúci mesiac, už štvrtý mesiac v rade.
Ceny ropy začali výrazne rásť v marci, po tom ako USA a Izrael napadli Irán a Teherán v rámci odvetných opatrení zablokoval kľúčový Hormuzský prieliv. Touto námornou trasou prechádza približne 20 % svetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). Iba za mesiac marec sa cena ropy Brent zvýšila približne o 50 %.
Napriek prímeriu vyhlásenému 8. apríla hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí povedal, že výrazný pokrok v rokovaniach s USA sa očakávať nedá. Ďalší tlak na ceny ropy vyvolalo vyhlásenie Islamských revolučných gárd, ktoré varovali pred útokmi na americké pozície, ak USA budú konflikt eskalovať.
(1 EUR = 1,1702 USD)
