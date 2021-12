Ceny ropy pokračujú v raste, vývoj však ovplyvnil rast zásob benzínu

New York 1. decembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v stredu v raste, prudký rast, ktorý zaznamenali v priebehu dňa, však vo večerných hodinách ovplyvnila informácia o výraznom raste zásob pohonných látok v USA. Navyše, zásoby ropy síce klesli, avšak v omnoho menšom rozsahu, než sa očakávalo. Na vývoj na trhoch pritom už vplýva nový variant koronavírusu omikron.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 17.52 h SEČ 70,86 USD (62,63 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,63 USD (2,35 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 67,62 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,44 USD alebo 2,18 %. Počas stredajšieho obchodovania nakrátko vzrástla o viac než 4 %, neskôr však americké ministerstvo energetiky informovalo, že zásoby benzínu a ropných destilátov zaznamenali omnoho vyšší rast, než sa čakalo.



Aj v prípade Brentu sa rast ceny počas dňa spomalil. Za mesiac november však ceny WTI aj Brentu zaznamenali pokles, ktorý bol najprudší od nástupu pandémie nového koronavírusu v marci 2020. Cena ropy Brent klesla za november o 16 % a cena WTI o 21 %.



Americké ministerstvo energetiky v stredu informovalo, že zásoby benzínu za minulý týždeň vzrástli o 4 milióny na 215,4 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali zvýšenie zásob iba o 29.000 barelov.



Podobne prudké zvýšenie zásob zaznamenali aj ropné destiláty, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej. Zásoby vzrástli o 2,2 milióna na 123,9 milióna barelov, pričom analytici počítali s rastom o 462.000 barelov.



Zásoby ropy za minulý týždeň klesli, a to o 910.000 barelov. Analytici však počítali s podstatne výraznejším poklesom, až o 1,2 milióna barelov.



Náladu na trhoch ovplyvnili aj informácie, že ropné zoskupenie OPEC+ očakáva postupné zvyšovanie prebytku ropy na trhu. V januári by prebytok mal dosiahnuť 2 milióny barelov denne, vo februári by sa mal zvýšiť na 3,4 milióna a v marci na 3,8 milióna barelov denne.