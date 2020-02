Ceny ropy pokračujú v raste

Singapur 6. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok pokračujú v raste. Dôvodom sú správy v médiách, ktoré naznačili, že vedci už vyvíjajú vakcínu proti rýchlo sa šíriacemu koronavírusu.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) to poprela a upozornila, že proti vírusu stále neexistuje žiadny účinný liek.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa vo štvrtok o 7.31 h SEČ predával po 51,95 USD (47,13 eura). To bolo o 1,20 USD alebo 2,36 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,08 USD alebo 1,95 % na 56,36 USD za barel.



(1 EUR = 1,1023 USD)