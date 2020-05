Ceny ropy pokračujú v raste

Singapur 26. mája (TASR) - Ceny ropy pokračovali v utorok ráno v raste. Podľa obchodníkov je dôvodom všeobecne dobrá nálada na finančných trhoch, z čoho profitujú rizikovejšie formy investícií, ako sú komodity. Okrem toho ceny podporujú nádeje na postupný nárast dopytu v dôsledku otvárania ekonomík a uvoľňovania reštrikcií.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa v utorok o 7.51 h SELČ predával po 34,37 USD (31,50 eura). To bolo o 1,12 USD alebo 3,37 % viac ako v piatok (22. 5.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V pondelok (25. 5.) bola burza pre sviatok v USA zatvorená. Kontrakt v piatok stratil 67 centov alebo zhruba 2 % a uzavrel na 33,25 USD za barel. Za celý uplynulý týždeň si však polepšil takmer o 13 %, pričom to bolo už štvrté týždenné zvýšenie ceny WTI po sebe.



Júlový kontrakt na severomorskú zmes Brent sa v utorok ráno o 7.51 h SELČ predával s plusom 67 centov alebo 1,89 % po 36,20 USD za barel.



Ceny ropy sa v uplynulých týždňoch výrazne zotavili z prepadu, ktorý zaznamenali po vypuknutí koronakrízy. Hlavným dôvodom je dohoda veľkých producentov o obmedzení ťažby. Ceny tiež podporujú nádeje na postupné oživenie dopytu v dôsledku postupného uvoľňovania reštriktívnych opatrení prijatých na zastavenie šírenia nového koronavírusu.



Rusko preto verí, že trh s ropu by sa mohol dostať do rovnováhy už v júni alebo v júli, ako v pondelok večer povedal ruský minister energetiky Alexander Novak.



Za najväčšie riziko ohrozujúce dopyt po rope je považované obnovenie obchodného konfliktu medzi USA a Čínou. Aktuálne sú vzťahy medzi oboma mocnosťami opäť veľmi napäté. Washington dáva Pekingu za vinu nezvládnutie pandémie nového koronavírusu. Navyše, Čína chce sprísniť bezpečnostné opatrenia v Hongkongu, čo USA tvrdo kritizujú.



(1 EUR = 1,0910 USD)