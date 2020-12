Singapur 17. decembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste a vo štvrtok ráno sa dostali na najvyššiu úroveň od prvej jarnej vlny epidémie nového koronavírusu, ktorá spôsobila ich drastický pád.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s januárovým kontraktom sa vo štvrtok o 7.54 h SEČ predával po 48,42 USD (39,72 eura). To bolo o 60 centov alebo 1,25 USD viac ako v stredu (16. 12.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si v stredu pripísala 20 centov alebo 0,4 % a uzavrela na 47,82 USD za barel. Februárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa vo štvrtok ráno o 7.55 h SEČ predával s plusom 57 centov alebo 1,12 % po 51,65 USD za barel.



Stredajšia správa amerického ministerstva energetiky ukázala, že zásoby ropy v USA v uplynulom týždni klesli o 3,1 milióna barelov, pričom experti počítali so znížením len o 1,94 milióna barelov. Benzínové rezervy stúpli o 1 milión barelov pri očakávaných +1,6 milióna barelov.



Ceny ropy aktuálne podporuje predovšetkým pokračujúce oslabovanie dolára. K tomu je potrebné ešte pripočítať nádeje spojené so začiatkom očkovania proti novému koronavírusu.



(1 EUR = 1,2189 USD)