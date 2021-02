Singapur 4. februára (TASR) - Ceny ropy pokračovali vo štvrtok v raste, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 59 USD za barel (159 litrov). Prispel k tomu pokles zásob ropy v USA na najnižšiu úroveň zhruba za 11 mesiacov, ako aj informácie od zoskupenia OPEC+, že bude pokračovať v doterajšej politike obmedzovania ťažby.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.18 h SEČ 58,85 USD (48,97 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 39 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 56,11 USD za barel. Oproti stredajšej uzávierke (3. 2.) to znamená rast o 42 centov, pričom v stredu uzatvorila cena WTI na najvyššej hodnote za posledný rok.



"Ceny ropy pokračujú v raste, keďže zástupcovia OPEC+ (štáty OPEC a ďalší ropní producenti) dali najavo, že sú odhodlaní urýchliť vybalansovanie trhov," povedal analytik zo spoločnosti OANDA Edward Moya.



Ropné trhy okrem toho podporili informácie amerického ministerstva energetiky, že zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň o 994.000 na 475,7 milióna barelov. To je najnižší objem zásob od marca minulého roka. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali ich rast o 446.000 barelov.



(1 EUR = 1,2017 USD)