Ceny ropy pokračujú v raste

New York 13. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračovali v utorok v raste, pričom cena ropy Brent sa posunula bližšie k 64 USD a cena americkej WTI prekročila hranicu 60 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch podporili v priebehu dňa správy o vysokom dovoze Číny za mesiac marec a čiastočne aj odhady, že zásoby ropy v USA klesli.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 20.19 h SELČ 63,79 USD (53,62 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 51 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 60,27 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 57 centov.



Peking v utorok informoval, že dovoz aj vývoz Číny v marci prudko vzrástol. Dovoz sa pritom zvýšil najvýraznejšie za posledné štyri roky.



Podporu ropným trhom poskytli aj najnovšie odhady analytikov o vývoji zásob ropy v USA. Analytici očakávajú, že Washington v stredu (14. 4) zverejní informáciu o poklese ropných zásob za minulý týždeň. Ak sa ich odhad potvrdí, bude to pokles zásob ropy už tretí týždeň po sebe.



(1 EUR = 1,1896 USD)