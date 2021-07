Ceny ropy pokračujú v raste

New York 22. júla (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok zvýšili o viac než 1,5 %. Dôvodom sú očakávania týkajúce sa zotavenia globálneho dopytu.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 19.10 h SELČ predával s plusom 1,26 USD alebo 1,79 % po 71,56 USD (60,77 eura). Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 19.14 h SELČ obchodoval so ziskom 1,17 USD alebo 1,62 % po 73,40 USD za barel.



V mnohých veľkých spotrebiteľských krajinách sa dopyt po benzíne prakticky vrátil do normálu, ako ukazujú aktuálne údaje. Takisto európska letecká doprava sa postupne zotavuje.



"Trh sa zjavne viac obáva deficitu na strane ponuky a toho, že rast dopytu bude pokračovať a že v krátkodobom horizonte bude nedostatočná ponuka," uviedla obchodníčka s energiami firmy CIBC Private Wealth Rebecca Babin.



Ceny ropy sa zotavili z prudkého pondelkového (19. 7.) pádu, ktorý spustili obavy z rýchleho šírenia delta variantu nového koronavírusu.



(1 EUR = 1,1775 USD)