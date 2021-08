New York 24. augusta (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste, pričom cena Brentu vzrástla o vyše 3 % a priblížila sa k 71 USD za barel (159 litrov). Ceny posúvajú nahor očakávania zvýšeného dopytu po tom, ako v USA definitívne schválili vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech proti ochoreniu COVID-19. Vakcína bola doteraz schválená iba na núdzové použitie. Trhy okrem toho reagovali aj na požiar na ropnej plošine mexickej spoločnosti Pemex, čo viedlo k výraznému výpadku produkcie ropy v Mexiku.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.37 h SELČ 70,96 USD (60,44 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,21 USD (3,21 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s októbrovým kontraktom, dosiahla 67,51 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,87 USD alebo 2,85 %.