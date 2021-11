Ceny ropy pokračujú v raste

New York 1. novembra (TASR) - Po raste v závere minulého týždňa pokračujú ceny ropy v tomto trende aj v pondelok, pričom cena Brentu aj WTI sa posunula nad 84 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch naďalej ovplyvňujú obavy, že najväčší ropní producenti k výraznejšiemu zvýšeniu ťažby nepristúpia.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 15.40 h SEČ 84,63 USD (72,67 eura) za barel. V porovnaní s piatkovou (29. 10.) uzávierkou to predstavuje rast o 91 centov (1,09 %). Za október vzrástla cena Brentu takmer o 7 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 84,39 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 82 centov alebo 0,98 %. Za celý október sa zvýšila o viac než 11 %.



Ministri zoskupenia OPEC+, ktorého členmi sú štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom, by vo štvrtok (4. 11.) mali rokovať o svojej ťažobnej politike. Analytici očakávajú, že OPEC+ tempo zvyšovania ťažby nezrýchli a bude ďalej pokračovať v dohodnutom programe zvyšovania produkcie o 400.000 barelov denne každý mesiac do apríla budúceho roka.