Singapur 24. novembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste aj uprostred týždňa po výraznom zvýšení v utorok (23. 11.). Zdražovanie zatiaľ nezastavila ani koordinovaná akcia spotrebiteľských krajín na čele s USA, ktoré ohlásili uvoľnenie ropy zo strategických rezerv.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s januárovým kontraktom sa v stredu o 8.07 h SEČ predával po 78,85 USD (70,03 eura). To bol o 35 centov alebo 0,45 % viac ako v utorok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si počas utorka pripísala 1,75 USD alebo 2,3 % a uzavrela na 78,50 USD za barel.



Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v stredu ráno (8.12 h SEČ) zdražel o 30 centov alebo 0,36 % na 82,61 USD za barel.



Na uvoľnení ropy zo strategických rezerv sa okrem USA podieľajú aj Čína, India, Japonsko, Južná Kórea a Veľká Británia. Veľkí spotrebitelia sa týmto spôsobom snažia zastaviť rast cien čierneho zlata, ktoré sa v októbri dostali na viacročné maximá a ktoré ohrozujú zotavovanie ekonomík z koronakrízy.



To, že ceny po uvoľnení ropy zo strategických rezerv rastú a neklesajú, má podľa expertov viacero dôvodov. Jedným je, že trh o uvoľnení už niekoľko týždňov špekuloval a už je započítané v cenách. Navyše, podľa niektorých účastníkov trhu bolo uvoľnenie menšie, než sa očakávalo. Ďalším faktorom je tiež, že časť z uvoľnenej ropy sa neskôr má opäť vrátiť do rezerv.



Zatiaľ nie je jasné, ako na tento krok zareagujú producenti združení v aliancii OPEC+, ktorí od leta postupne zvyšujú ťažbu, aj keď len miernym tempom. Špekulovalo sa o tom, že aliancia by mohla spomaliť zvyšovanie produkcie.



(1 EUR = 1,1259 USD)