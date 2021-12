Ceny ropy pokračujú v raste

Melbourne 22. decembra (TASR) - Po utorkovom (21. 12.) prudkom raste pokračovali ceny ropy v tomto trende aj v stredu, pričom cena Brentu sa pohybuje nad 74 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch podporilo rozhodnutie niektorých vlád vrátane britskej nepristúpiť napriek šíreniu nového variantu nového koronavírusu omikron pred Vianocami k lockdownu. Ďalšiu podporu predstavujú informácie z Číny, že Peking bude pokračovať v podpore ekonomiky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.23 h SEČ 74,07 USD (65,58 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 9 centov (0,12 %). Utorkové obchodovanie uzatvorila rastom o 3,4 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 71,37 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 25 centov alebo 0,35 %. V závere utorkového obchodovania zaznamenala rast o 3,7 %.



(1 EUR = 1,1295 USD)