Ceny ropy pokračujú v raste

New York 28. decembra (TASR) - Ropa pokračuje v utorok v posilňovaní a cena Brentu sa už blíži k 80 USD (70,60 eura) za barel (159 litrov). A to aj napriek rýchlemu šíreniu nového koronavírusového variantu omikron. Investori totiž dúfajú, že nebude mať výraznejší vplyv na rast ekonomiky ani dopyt po "čiernom zlate". Ceny tiež podporili výpadky na strane produkcie a očakávania, že zásoby v USA v minulom týždni klesli.



Americká ropa WTI s februárovým kontraktom sa o 18.57 h SEČ predávala s plusom 44 centov alebo 0,58 % po 76,01 USD za barel. Februárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent si pripísal 46 centov alebo 0,59 % a obchodoval sa po 79,06 USD za barel, keď predtým sa dostal až na 79,80 USD.



"Zdá sa, že akciový trh ukončí rok na rekordných maximách alebo v ich blízkosti, čo sa ľahko prelieva aj na ropný trh a podporuje jej ceny," uviedol šéf firmy Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch.



(1 EUR = 1,1331 USD)