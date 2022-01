Ceny ropy pokračujú v raste

New York 5. januára (TASR) - Ceny ropy sa aj v stredu zvýšili tretí deň po sebe, keďže sľubné mesačné údaje o raste zamestnanosti v súkromnom sektore v USA a pokles zásob ropy minulý týždeň vykompenzovali neočakávane zvýšenie zásob benzínu.



Zásoby benzínu vyskočili o 10,128 milióna barelov. To bol ich najväčší týždenný nárast od apríla 2020, keď vrcholila tzv. koronakríza.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa v stredu o 18.45 h SEČ predával po 78,38 USD (69,25 eura). To bolo o 1,39 USD alebo 1,81 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,28 USD alebo 1,60 % na 81,28 USD za barel.



(1 EUR = 1,1319 USD)