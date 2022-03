Singapur 8. marca (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste. Spojené štáty sú totiž o niečo bližšie k zákazu dovozu ruskej ropy. To by zvýšilo tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý rozpútal vojnu proti Ukrajine. Moskva ju totiž financuje prevažne z vývozu fosílnych palív.



Aprílový kontrakt na americkú ropu WTI sa v utorok ráno o 8.21 h SEČ predával s plusom 3,82 USD alebo 3,20 % po 123,22 USD (113,10 eura) za barel (159 litrov). V pondelok (7. 3.) sa WTI posilnila o 3,72 USD alebo o 3,2 % a uzavrela na 119,40 USD za barel, keď v nedeľu (6. 3.) sa jej cena dostala až na 130,50 USD za barel.



Májový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v utorok o 8.26 h predával so ziskom 4,07 USD alebo 3,30 % po 127,28 USD za barel.



Vojna na Ukrajine spôsobila turbulencie na trhoch a prudké zvýšenie cien prakticky všetkých komodít od pšenice cez nikel až po ropu a plyn, takže svet sa pripravuje na inflačný šok. Ceny ropy od začiatku ruskej invázie vyskočili o viac než 30 % a obchodníci a banky počítajú s ich ďalším rastom.



Zákonodarcovia v USA predstavili návrh legislatívy zakazujúcej dovoz ruskej ropy. Vlády krajín Európskej únie (EÚ) sú rozdelené v názore, či sa majú pripojiť k Spojeným štátom. TotalEnergies je prvou veľkou ropnou spoločnosťou, ktorá verejne oznámila, že jej obchodníci už nebudú nakupovať ruskú ropu. Väčšina obchodníkov sa jej aj tak vyhýba, takže embargo na ruskú ropu fakticky už existuje, aj keď nebolo oficiálne prijaté.



(1 EUR = 1,0895 USD)