Ceny ropy pokračujú v raste

Melbourne/Singapur 28. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú v utorok v raste, pričom cena severomorskej ropy Brent sa posunula nad 116,50 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú signály, že kľúčoví producenti Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) pravdepodobne nebudú schopní výraznejšie zvýšiť produkciu ropy, navyše ponuku na trhu ovplyvňujú aj politické nepokoje v Líbyi a Ekvádore.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.34 h SELČ 116,69 USD (110,38 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,60 USD (1,39 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 110,76 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 1,19 USD alebo 1,09 %.



Saudská Arábia a SAE boli považované za jediné štáty z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktoré by mohli zvýšiť produkciu do takej miery, aby kompenzovali výpadok ruskej ropy zasiahnutej sankciami a slabšiu ťažbu iných producentov. Ako však uviedol analytik z Commonwealth Bank Tobin Gorey, podľa informácií z trhu tieto štáty sú už na, prípadne blízko kapacitných limitov.



Jeho vyjadrenie potvrdilo slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktoré na schôdzke štátov G7 adresoval americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, že SAE produkujú ropu na maximálnej úrovni a Saudská Arábia je schopná vlastnú produkciu urýchlene zvýšiť iba o 150.000 barelov denne. Navyše analytici upozorňujú aj na politické nepokoje v Líbyi a Ekvádore, čo by mohlo ešte viac zasiahnuť dodávky ropy na svetové trhy.



(1 EUR = 1,0572 USD)