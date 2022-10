Ceny ropy pokračujú v raste

Singapur 4. októbra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno nadviazali na prudké zvýšenie zo začiatku týždňa a pokračovali v raste. Hlavným dôvodom sú očakávania, že aliancia producentov OPEC+ na svojom stredajšom (5. 10.) zasadnutí výrazne zníži ťažbu. To prevážilo nad obavami zo spomaľovania globálnej ekonomiky.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dodávky sa o 7.43 h SELČ predával po 83,98 USD (86 eur). To bolo o 35 centov alebo 0,42 % viac ako v predchádzajúci deň (3. 10.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si s pondelok pripísal 4,14 USD alebo približne 5,2 % a uzavrel na 83,63 USD za barel.



Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v utorok ráno zdražel o 54 centov alebo o 0,61 % a o 7.43 h SELČ sa predával po 89,40 USD za barel. V pondelok sa posilnil o viac než 4 %.



Ceny čierneho zlata v pondelok prudko vzrástli pre obavy týkajúce sa zníženia ponuky na trhu. Investori očakávajú, že OPEC+ v stredu rozhodne o obmedzení ťažby o viac než 1 milión barelov denne. Podľa zdrojov z OPEC by okrem toho ešte jednotlivé krajiny mohli dobrovoľne znížiť ťažbu, čo by znamenalo najprudší pokles produkcie od začiatku pandémie ochorenia COVID-19.



"Napriek vojne na Ukrajine OPEC+ nebol nikdy taký silný a urobí všetko, čo bude potrebné, aby zaistil podporu cien," uviedol analytik firmy OANDA Edward Moya.



Analytici ING zasa upozornili na to, že ohlásené škrty bude v skutočnosti oveľa menšie, keďže väčšina členov OPEC+ už teraz produkuje výrazne menej v porovnaní s oficiálnymi ťažobnými kvótami.



(1 EUR = 0,9764 USD)