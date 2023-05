Ceny ropy pokračujú v raste

New York 24. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu pokračujú v raste po neočakávanom poklese zásob komodity v USA. A tiež po varovaní saudského ministra energetiky, ktoré zvýšilo vyhliadky na ďalšie znižovanie produkcie v rámci aliancie OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Zásoby ropy v USA minulý týždeň klesli až o 12,5 milióna barelov na 455,2 milióna barelov, uviedol americký úrad pre energetické informácie (EIA). Analytici pritom očakávali ich nárast o 800.000 barelov.



A zároveň, saudský minister energetiky princ Abdulazíz bin Salmán varoval obchodníkov, ktorí stavili na pokles cien ropy, aby si dávali pozor. Niektorí investori to považujú za signál, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci vrátane Ruska, by mohli na stretnutí 4. júna zvážiť ďalšie zníženie produkcie.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v stredu o 18.45 h SELČ predával po 73,40 USD (68,06 eura). To bolo o 49 centov alebo 0,67 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes vzrástla o 39 centov alebo 0,51 % na 77,235 USD za barel.