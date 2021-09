Ceny ropy rastú už tretí deň po sebe

New York 14. septembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v utorok v raste, už tretí deň po sebe a počas ranného obchodovania dosiahli najvyššiu úroveň za šesť týždňov, od 2. augusta. Dôvodom sú obavy z ďalšej tropickej búrky, ktorá by mohla tento týždeň ovplyvniť ťažbu v Texase. A to v čase, keď sa americký ropný priemysel snaží vrátiť produkciu na normálnu úroveň po tom, čo hurikán Ida spôsobil chaos v Mexickom zálive.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v utorok o 7.38 h SELČ predával po 70,94 USD (60,22 eura). To bolo o 49 centov alebo 0,70 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 48 centov alebo 0,65 % na 73,99 USD za barel.



(1 EUR = 1,1780 USD)