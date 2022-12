Singapur 13. decembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v utorok v raste po výraznom pondelkovom (12. 12.) zvýšení. Kľúčový ropovod Keystone, cez ktorý sa dopravuje ropa z Kanady do USA, totiž zostáva zatvorený, čo zvyšuje obavy týkajúce sa potenciálneho nedostatku dodávok.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v utorok o 7.35 h SEČ predával po 74,12 USD (70,18 eura). To bolo o 95 centov alebo o 1,30 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v pondelok pripísal 2,15 USD alebo okolo 3 % a uzavrel na 73,17 USD za barel.



Februárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v utorok ráno zdražel o 1,12 USD alebo o 1,44 % a o 7.35 h SEČ sa predával po 79,11 USD za barel. V pondelok sa jeho cena zvýšila o 1,89 USD alebo o 2,5 % a uzavrel na 77,99 USD za barel.



"Ceny ropy rastú, keďže problémy na strane ponuky prevážili nad obavami zo slabšieho dopytu," uviedli analytici firmy ANZ Research Brian Martin a Daniel Hynes.



K neistote prispeli aj vyhlásenia ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý pohrozil, že Moskva v odpovedi na cenový strop skupiny G7 môže znížiť produkciu.



Ropovod Keystone, cez ktorý sa denne prepravuje okolo 620.000 barelov ropy z kanadskej provincie Keystone do USA, je zatvorený pre únik nahlásený 7. decembra. Firma TC Energy zatiaľ neuviedla, kedy sa opäť vráti do prevádzky.



Zatvorenie ropovodu podporilo očakávania týkajúce sa poklesu ropných rezerv v USA. Analytici prognózujú, že sa v týždni do 9. decembra znížili o 3,9 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0562 USD)