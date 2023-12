Ceny ropy pokračujú vo výkyvoch, cena Brentu klesla

Londýn 28. decembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo výkyvoch a po raste na začiatku obchodovania sa vrátili k poklesu. Klesli o viac než 1 %, pričom cena ropy Brent skĺzla k 78,50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch opäť ovplyvnili informácie lodiarskych spoločností, že napriek útokom jemenských povstalcov svoje obchodné lode opäť presmerujú na trasu cez Červené more a Suezský prieplav.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 19.10 h SEČ 78,56 USD (70,69 eura). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,09 USD (1,37 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 72,54 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,57 USD alebo 2,12 %.



V stredu (27. 12.) zaznamenali ceny ropy v závere obchodovania pokles takmer o 2 %. Vo štvrtok dopoludnia začali rásť, v popoludňajších hodinách sa však opäť vrátili k poklesu.



(1 EUR = 1,1114 USD)