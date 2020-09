Londýn 8. septembra (TASR) – Ceny ropy pokračujú vo výraznom poklese, pričom cena americkej ropy WTI klesla o takmer 6 % k úrovni 37 USD za barel (159 litrov). Výrazne sa znížila aj cena ropnej zmesi Brent, ktorá sa priblížila k hranici 40 USD za barel. Situáciu na trhoch čoraz viac ovplyvňujú obavy, že v dôsledku rastúceho počtu infikovaných novým koronavírusom bude zotavovanie ekonomiky slabšie, než sa čakalo.



Už v pondelok na trhy zapôsobili správy zo Saudskej Arábie, že znižuje cenu svojej ropy určenej pre Áziu. Podľa trhov to signalizovalo, že dopyt v Ázii, ktorá patrí ku kľúčovým svetovým dovozcom ropy, slabne. K tomu sa pridali informácie o ďalšom zvýšení počtu infikovaných novým koronavírusom v Indii, Británii aj USA. V naposledy menovanej krajine vzrástol počet nakazených podľa analýzy agentúry Reuters celkovo v 22 z 50 štátov USA.



„Pokles cien ropy pokračuje aj dnes," povedal analytik z Commerzbank Eugen Weinberg. „Sme presvedčení, že dôvodom sú obavy z vývoja dopytu," dodal.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 14:40 SELČ 40,39 USD (34,16 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,62 USD (3,86 %). Od konca augusta klesla cena ropy o viac než 10 %.



Ešte výraznejší pokles zaznamenala cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom. Dosiahla 37,42 USD/barel, čo predstavuje pokles o 2,35 dolára alebo 5,91 %.