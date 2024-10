Ceny ropy pre obavy z eskalácie na Blízkom východe poskočili o 4 %

New York 1. októbra (TASR) - Ceny ropy v utorok podvečer vyskočili približne o 4 % v reakcii na správy, že Irán sa pripravuje na raketový útok na Izrael. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v utorok o 18.58 h SELČ predával po 71,47 USD (63,84 eura). To bolo 3,30 USD alebo o 4,84 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 3,26 USD na alebo 4,55 % na 74,96 USD za barel.



Izraelské elitné jednotky začali v noci na utorok obmedzenú pozemnú ofenzívu v Libanone, odkiaľ Iránom podporované hnutie Hizballáh vypálilo rakety na metropolitnú oblasť Tel Avivu v centrálnej časti Izraela. USA zároveň varovali, že Irán plánuje "bezprostredne" zaútočiť na Izrael balistickými raketami.



Americký predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, dodal, že prípadný vojenský útok Teheránu na Izrael by mal pre Irán vážne dôsledky. Eskalácia, ktorá nasledovala po týždňoch intenzívnych izraelských leteckých útokov na Libanon, vyvolala obavy zo širšieho konfliktu na Blízkom východe, do ktorého by sa zapojil Irán aj USA. Analytici varujú, že eskalácia by mohla viesť k izraelskému útoku na iránsku ropnú infraštruktúru, čo by mohlo viesť k výpadkom produkcie v objeme viac ako jeden milión barelov za deň.



V utorok dopoludnia sa ceny ropy pohybovali na takmer dvojtýždňovom minime, keďže vyhliadky na zvýšenie dodávok a slabý rast globálneho dopytu prevážili nad obavami zo situácie na Blízkom východe.



(1 EUR = 1,1196 USD)