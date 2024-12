Ceny ropy pred sviatkami vzrástli, cena Brentu sa vrátila nad 73 USD

Londýn 24. decembra (TASR) - Po pondelkovom (23. 12.) poklese sa ceny ropy v utorok, posledný deň obchodovania pred vianočnými sviatkami, vrátili k rastu, pričom cena Brentu prekročila 73,50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch podporili pozitívnejšie vyhliadky trhu na najbližšie obdobie. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 15.03 h SEČ 73,61 USD (70,83 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 98 centov (1,35 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 70,28 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,04 USD (1,50 %).



Analytici očakávajú, že v nasledujúcich mesiacoch by mal dopyt po rope vzrásť, čo podľa nich signalizujú okrem iného plány Číny. Peking uviedol, že na podporu ekonomiky vydá na budúci rok špeciálne dlhopisy v hodnote 3 bilióny jüanov (395,46 miliardy eur). Čína je najväčším dovozcom ropy na svete a podpora jej ekonomiky zvyšuje šance na rast dopytu po komodite.



(1 EUR = 1,0393 USD, 1 EUR = 7,5861 CNY)