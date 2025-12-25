< sekcia Ekonomika
Ceny ropy pred Vianocami klesli, čaká sa najprudší pokles za päť rokov
Houston 25. decembra (TASR) - Ceny ropy uzatvorili posledný obchodný deň pred vianočnými sviatkami poklesom. Aj keď tempo poklesu bolo iba mierne, za celý rok smerujú k najprudšiemu poklesu za päť rokov. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla na záver stredajšieho (24. 12.) obchodovania 62,24 USD (52,80 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 14 centov (0,22 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s februárovým kontraktom, uzatvorila na úrovni 58,35 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o tri centy alebo 0,05 %.
Čiastočne ich ovplyvnila správa Amerického ropného inštitútu (API), ktorý začiatkom týždňa uviedol, že zásoby ropy v USA v predchádzajúcom týždni vzrástli o 2,39 milióna barelov. Oficiálne údaje amerického ministerstva energetiky budú známe v pondelok 29. decembra.
Napriek poklesu sú údaje výrazne lepšie než pred vyše týždňom, keď sa ceny ropy prepadli takmer na päťročné minimá. Od 16. decembra však ceny pri obidvoch kontraktoch zaznamenali rast približne o 6 %. V najväčšej miere ich ovplyvnilo americké blokovanie vývozu ropy z Venezuely. Okrem toho, ceny ropy smerom nahor posunuli pokračujúce útoky Ruska a Ukrajiny na energetickú infraštruktúru druhej krajiny.
Za celý rok však cena Brentu aj WTI smerujú k výraznému poklesu. Predpokladá sa, že cena ropy Brent klesne zhruba o 16 % a cena WTI o 18 % v porovnaní s cenou na záver roka 2024. Ak sa táto prognóza vyplní, bude to najprudší celoročný pokles cien ropy od roku 2020, keď vývoj ekonomík ovplyvňovala pandémia nového koronavírusu.
(1 EUR = 1,1787 USD)
