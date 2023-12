Ceny ropy pred Vianocami klesli, za týždeň však zaznamenali rast

New York 23. decembra (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa klesli a cena Brentu uzatvorila obchodovanie v blízkosti 79 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na oznámenie Angoly, že vystúpi z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), čo signalizuje zvýšenie produkcie v africkej krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári klesla na záver piatkového (22. 12.) obchodovania o 32 centov alebo 0,40 % a posledné obchodovanie pred Vianocami uzatvorila na úrovni 79,07 USD (71,73 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI klesla o 33 centov (0,45 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 73,56 USD/barel.



Za celý týždeň však ceny ropy v obidvoch prípadoch vzrástli, druhý týždeň po sebe. Týždenný rast dosiahol približne 3 %, v týždni predtým sa ceny ropy zvýšili o necelé 1 %.



Pod zrýchlenie rastu cien ropy za tento týždeň sa podpísali najmä útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori. Tie prinútili viaceré lodiarske spoločnosti presmerovať svoje plavidlá na iné námorné trasy.



V závere týždňa však opačným smerom pohla ceny ropy Angola, ktorej predstavitelia vyhlásili, že členstvo v ropnom klube už nevyhovuje záujmom štátu a Angola z OPEC vystúpi. Odchod krajiny z OPEC by mohol otvoriť cestu čínskym firmám na zvýšenie investícií do ropného a ďalších sektorov Angoly. Krajina ťaží približne 1,1 milióna barelov ropy denne.



(1 EUR = 1,1023 USD)