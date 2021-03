Ceny ropy prudko klesajú

New York 18. marca (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok prudko padli, keď americká WTI a severomorská zmes Brent stratili okolo 7 % a dostali sa na najnižšie úrovne za dva týždne. Dôvodom sú rastúce obavy z rýchleho pribúdania nových prípadov ochorenia COVID-19 v Európe, rovnako ako posilnenie dolára.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s aprílovým kontraktom sa vo štvrtok o 19.29 h SEČ predával po 59,93 USD (50,31 eura). To bolo o 4,67 USD alebo 7,23 % menej ako v stredu (17. 3.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Májový kontrakt na Brent sa o 19.30 h SEČ predával so stratou 4,70 USD alebo 6,91 % po 63,30 USD za barel.



Ceny oboch referenčných druhov ropy klesajú už piaty obchodný deň po sebe a dostali sa na najnižšie úrovne od začiatku marca. Pre WTI to je najdlhšia séria zlacňovania od februára 2020 a pre Brent od septembra 2020.



"Ceny ropy sa znižujú piaty deň po sebe, keďže stúpajú obavy, že Európa nebude mať normálne leto," uviedol analytik spoločnosti OANDA Edward Moya. Dodal, že v Európe už tretí týždeň po sebe rastie počet prípadov ochorenia COVID-19 a očkovanie je pomalé.



(1 EUR = 1,1912 USD)