Ceny ropy prudko klesli, cena Brentu klesla k hranici 82 USD za barel

New York 3. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali prudký pokles, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 82 USD a cena americkej WTI sa priblížila k hranici 81 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na omnoho výraznejší, než očakávaný rast ropných zásob v USA.



Americký Federálny úrad pre energetiku v stredu oznámil, že zásoby ropy vzrástli za týždeň do 29. októbra až o 3,3 milióna na 434,1 milióna barelov. Ekonómovia pritom predpokladali rast zásob o 1,6 milióna barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 18.39 h SEČ 82,27 USD (71,06 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 2,45 USD (2,89 %). Ešte výraznejšie klesla cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom. Tá dosiahla 81,15 USD/barel. To predstavuje pokles o 2,76 USD alebo 3,29 %.



Trhy teraz vyčkávajú na rozhodnutie zástupcov zoskupenia OPEC+, ktoré zahŕňa štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom. Tí sa zídu vo štvrtok (4. 11.), aby prediskutovali svoju ťažobnú politiku.