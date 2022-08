Ceny ropy prudko klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 100 USD

New York 1. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok prudký pokles, pričom cena ropy Brent sa prepadla k hranici 100 USD za barel (159 litrov). Vývoj na ropnom trhu výrazne ovplyvnili nepriaznivé údaje o aktivite v priemysle vo viacerých veľkých ekonomikách, čo môže viesť k poklesu dopytu po rope. Trhy okrem toho čakajú na zasadnutie ropného zoskupenia OPEC+, ktoré sa uskutoční tento týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 18.19 h SELČ 100,08 USD (97,80 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,89 USD (3,74 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 93,85 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 4,77 USD alebo 4,84 %.



(1 EUR = 1,0233 USD)