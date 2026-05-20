Ceny ropy prudko klesli, cena Brentu sa prepadla pod 105 USD za barel
Autor TASR
New York 20. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu prudký pokles, pričom cena Brentu sa prepadla o vyše 6 % pod 105 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu ovplyvnili vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že rokovania s Iránom sú vo finálnej fáze. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla podľa údajov agentúry Bloomberg do 19.00 h SELČ 104,58 USD (90,16 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 6,70 USD (6,02 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom, ktorú zverejnila agentúra Reuters, dosiahla do 18.00 h SELČ 99,93 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 4,22 USD alebo 4,05 %.
Trump oznámil, že rokovania s Iránom sú v záverečnej fáze, čo zvýšilo nádej na odblokovanie Hormuzského prielivu. Niektorí analytici si však výsledkom rokovaní nie sú veľmi istí. Navyše, obávajú sa, že napäté dodávky pretrvajú aj po dosiahnutí dohody. Analytici zo Citi uviedli, že v blízkej budúcnosti by cena Brentu mohla vzrásť na 120 USD za barel a analytici z Wood Mackenzie odhadujú, že ak Hormuzský prieliv zostane do veľkej miery zablokovaný do konca roka, mohli by dosiahnuť 200 USD za barel.
(1 EUR = 1,16 USD)
