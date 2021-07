Ceny ropy prudko klesli, cena Brentu skĺzla pod 75 USD za barel

Londýn 6. júla (TASR) - Po raste na niekoľkoročné maximá ceny ropy výrazne klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 75 USD a cena americkej WTI pod 74 USD za barel (159 litrov). Ceny smerom nadol posunul výber ziskov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 17.30 h SELČ 74,67 USD (63,08 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 2,49 USD (3,23 %). Počas utorkového obchodovania sa dostala na 77,84 USD za barel, čo bola najvyššia hodnota od októbra 2018.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 73,55 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,61 USD alebo 2,14 %. Počas obchodovania sa cena WTI dostala na 76,98 USD/barel. To bola najvyššia hodnota WTI od novembra 2014.



Predtým ceny Brentu a WTI vyskočili na niekoľkoročné maximá, čo bola reakcia trhov na nedohodu svetových producentov ropy na zvýšení ťažby od budúceho mesiaca. K sporu došlo medzi Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE), štátmi, ktoré boli ešte donedávna blízkymi spojencami. Výsledkom bolo odvolanie pondelkových (5. 7.) rokovaní celého zoskupenia OPEC+.



SAE sa ostro postavili proti navrhovanej dohode najväčších svetových producentov z aliancie, ktorú tvorí 13 členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pod vedením Saudskej Arábie a ďalších 10 veľkých producentov na čele s Ruskom, o zvýšení ťažby od augusta. To spôsobilo patovú situáciu, ktorá by mohla skomplikovať úsilie o obmedzenie rastu cien ropy uprostred krehkého zotavovania globálnej ekonomiky z pandémie nového koronavírusu.



(1 EUR = 1,1838 USD)