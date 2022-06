Ceny ropy prudko klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 111 USD/barel

Singapur 22. júna (TASR) - Po utorkovom raste zaznamenali ceny ropy v stredu pokles o viac než 3 USD, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 111 USD za barel (159 litrov). Výkyvy na trhoch spôsobené neistotou z ďalšieho vývoja tak pokračujú. Tentoraz trhy vyčkávajú na kroky amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý plánuje zmierniť rastúce náklady na palivá, vrátane tlaku na veľké ropné firmy, aby k tomu prispeli svojím dielom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.26 h SELČ 111,19 USD (105,39 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,46 USD (3,02 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, klesla o 3,66 USD (3,34 %) na 105,86 USD/barel.



V súčasnosti sa čaká na vyjadrenia prezidenta USA Joea Bidena, ktorý vzhľadom na vysokú infláciu v USA uvažuje o dočasnom zrušení federálnej dane z benzínu. Biden by sa mal vyjadriť v priebehu stredy. Vo štvrtok (23. 6.) potom plánuje rokovať o znížení nákladov na palivá aj so zástupcami ropných koncernov, ktoré vďaka vysokým cenám ropy vykázali rekordné zisky.



(1 EUR = 1,055 USD)