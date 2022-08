Ceny ropy prudko klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 97 USD

Washington 3. augusta (TASR) - Ceny ropy klesli v stredu o viac než 3 %, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 97 USD a cena americkej WTI k hranici 91 USD za barel (159 litrov). Pod pokles sa podpísali informácie z USA o nečakanom a výraznom raste zásob ropy a benzínu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Blomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.19 h SELČ 97,27 USD (95,42 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,29 USD (3,27 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 91,04 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 3,38 USD alebo 3,58 %.



Americké ministerstvo energetiky zverejnilo v stredu správu o vývoji zásob ropy v USA za minulý týždeň, ktorá poukázala na ich nečakaný a vysoký rast. Dôvodom bol pokles exportu ropy a zníženie produkcie rafinérií.



Podľa ministerstva sa ropné zásoby zvýšili v USA v minulom týždni o 4,5 milióna barelov. Analytici pritom počítali s ich poklesom o 600.000 barelov.



Podobne sa vyvíjala situácia v oblasti zásob benzínu, pod čo sa podpísal pokles dopytu. Zatiaľ čo analytici počítali s poklesom zásob o 1,6 milióna barelov, zásoby benzínu reálne o 200.000 barelov vzrástli.



(1 EUR = 1,0194 USD)